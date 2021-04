Das Waldbad Borkheide ist ein wertvolles Kleinod der Tourismusbranche in der Zauche. Zu den Besuchern zählen nicht nur Einwohner, sondern auch Beelitzer, Potsdamer und sogar Berliner, die die Atmosphäre des vom Naturbadverein geführten Bades loben.

Appell an alle Rettungsschwimmer

Für die kommende Saison drohen jedoch Einschränkungen. „Jahr für Jahr reduziert sich die Zahl unserer Rettungsschwimmer. Daher sind unsere großzügigen Öffnungszeiten von 7 bis 21 Uhr in Gefahr. Wir können die Situation schwer einschätzen. Schlimmstenfalls müssen wir das Waldbad an einigen Tagen schließen“, heißt es aus dem Betreiberverein. Deshalb ruft der Verein alle zum Mitmachen auf. „Daher an dieser Stelle unser eindringlicher Appell, sich zu engagieren und somit die Öffnungszeiten unseres Waldbades zu gewährleisten! Diese Tätigkeit setzt keine Vereinsmitgliedschaft voraus, so dass die Information breit gestreut werden kann!“

Attraktives Bad möchte Öffnungszeiten aufrecht erhalten

„Der TZF unterstützt den Aufruf, wir bitten alle, die eine aktuelle und gültige Rettungsschwimmerlizenz haben, Kontakt mit dem Naturbad aufzunehmen, um die Öffnungszeiten gewährleisten zu können“, sagt der Vorsitzende des Tourismusvereins Zauche-Fläming, Andreas Koska. Sein Stellvertreter und Borkheides Bürgermeister Andreas Kreibich: „Das Bad mit seinen Angeboten, die weit über den Schwimmbetrieb hinausgehen ist eine Attraktion, die es zu erhalten gilt.“

Stamm-Rettungsschwimmer können Nachweise nicht erneuern

„Erschwerend kommt hinzu, dass unsere Stamm-Rettungsschwimmer ihre notwendigen Nachweise derzeit nicht erneuern können. Deshalb suchen wir in erster Linie Personen, die einen aktuellen Rettungsschwimmernachweis vorweisen und unser Team in der bevorstehenden Saison verstärken können. Aber auch Nachwuchs (Jugendliche von 13 bis 17 Jahren) fehlt uns dieses Jahr gänzlich. Dieser kann sich insbesondere an heißen Tagen, wenn das Waldbad stark frequentiert ist, beweisen.“

Interessenten melden sich bitte über die E-Mail rs-planung@waldbad-borkheide.de.