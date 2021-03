Am kommenden Sonnabend, 20. März, stellt sich die geplante Freie Oberschule Fläming in ihren zukünftigen Räumen in Schmerwitz Nr. 35 vor. Schüler und Eltern, die an einem Schulplatz im kommenden Schuljahr interessiert sind, haben die Gelegenheit, den Gründungslehrer und zukünftigen Schulleiter Niels Clausen kennenzulernen.

Auch wenn das Anmeldeverfahren für die weiterführenden Schulen bereits abgeschlossen ist, bleibt die Aufnahme an einer freien Oberschule möglich. Unter Beachtung der geltenden Hygienevorschriften findet die Vorstellung in drei Runden statt, um 10.30 Uhr, 11.45 Uhr und 13.00 Uhr. Um Anmeldung unter der 0176/21691380 oder info@freie.oberschule-flaeming.de wird gebeten.