Am AWO Familienzentrum in der Straße der Jugend 8 werden kleine Osterüberraschungen und Ostergrüße verschenkt. „Spaziert am Familienzentrum vorbei und pflückt euch eine unserer Ostergrußtüten. Die Tüten hängen schon am Strauch“, so die engagierten Mitarbeiterinnen.

Das Monatsprogramm April wird erst nach den Osterferien verschickt, da die Mitarbeiterinnen zunächst die Entwicklung der Infektionszahlen im Landkreis und die aktuellen Beschlüsse zur Öffnung der Schulen nach den Osterferien abwarten wollen.