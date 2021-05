Im Rahmen eines Einsatzes stellten Beamte am 14. März 2021 in Bad Belzig, Niemegker Straße, ein Fahrrad sicher, welches nach den bisherigen Ermittlungen zwei Tage vor dem Auffinden in Bad Belzig aus einem Fahrradständer vor einer Bankfiliale entwendet wurde. Bisher konnte das Rad noch keinem Eigentümer oder einem angezeigten Diebstahl zugeordnet werden. Es handelt sich dabei um ein blaues Damenfahrrad der Marke BBF mit einer bekannten Rahmennummer.

Eigentümer(in) kann sich bei der Polizei melden

Die Kriminalpolizei sucht nun den Eigentümer dieses Fahrrades. Dieser kann sich mit einem Eigentumsnachweis unter der Telefonnummer 03381 560-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden. Gerne können Sie auch unser Hinweisformular im Bürgerportal nutzen. Dieses erreichen Sie unter: www.polizei.brandenburg.de oder polbb.eu/hinweis.