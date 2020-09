Ein Mitarbeiter der Firma teilte der Revierpolizei mit, dass in ein Firmen-Objekt in Wiesenburg eingebrochen wurde. Unbekannte Täter wurde haben eine doppelt verglaste Fensterscheibe eingeschlagen, um so in das Gebäude zu gelangen. Es wurden zwei Räume durchsucht.

Ob etwas entwendet wurde, stand zur Anzeigenaufnahme noch nicht fest und wird gegebenenfalls nachgemeldet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.