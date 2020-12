Am Samstagmittag wurde bekannt, dass bereits am 17. Dezember ein unbekannter Mann in eine Wohnung in der Brücker Ernst-Thälmann-Straße eindrang und daraus Schmuck entwendete. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein blauer PKW Renault Megane mit polnischem Kennzeichen mit der Tat in Zusammenhang stehen.

Das wird auch Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei sein.