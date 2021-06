In der Nacht von Freitag zu Sonnabend zerstörten Unbekannte den Briefkasten eines Vereinsheimes in Bad Belzig, Am Kurpark. Die Schadenshöhe wird mit 500 Euro angegeben. Die Polizeibeamten nahmen eine Strafanzeige auf. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion.

Jugendliche planschten nachts im Thermalbecken

Am Sonnabend wurde die Polizei in den Kurpark gerufen. Zeugen teilten der Polizei mit, dass sich mehrere Personen unerlaubt zur Nachtzeit auf dem Gelände der SteinTherme befinden. Die Beamten konnten bei der Überprüfung des Geländes zwei Minderjährige feststellen, die auch in einem Thermalbecken gebadet haben. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige auf und übergaben die Jugendlichen ihren Eltern. Zudem wurde im gleichen Tatzeitraum an der Brandenburger Straße / Am Kurpark eine Bushaltestelle beschädigt. Unbekannte zerstörten eine Scheibe der Bushaltestelle. Auch hier erstatteten die Polizeibeamten eine Strafanzeige. Die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion führt die weiteren Ermittlungen.