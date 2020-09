Am frühen Montagmorgen stellte der Besitzer sein Fahrzeug auf den in der Bergholzstraße befindlichen Parkplatz ab. Als er am Nachmittag mit zum Fahrzeug zurück ging, stellte die ihn begleitende Zeugin fest, dass die Kennzeichentafeln nicht mehr am Fahrzeug waren. Der Geschädigte verständigte daraufhin sofort die Polizei. Die unbekannten Täter rissen beide Kennzeichenhalterungen samt Kennzeichentafel vom PKW Peugeot ab. Das Kennzeichen lautet PM-ME113. Es erfolgte die Anzeigenaufnahme.

Polizei bittet um Mithilfe