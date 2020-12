Mit dem Ende der Baumaßnahme an der Niemegker Straße in Bad Belzig werden ab dem 24. Dezember 2020 die Baufahrpläne der Linien 582, 583, 584 und 586 aufgehoben. Damit einher geht die Reaktivierung der Haltestelle Treuenbrietzen, Berliner Dreieck auf der Linie 582.

Änderungen in den Fahrplänen

In den Fahrplänen der Burgenlinie 572 und der Stadtlinie 590 werden in dem Zuge ebenfalls geringfügige Änderungen vorgenommen: Die Burgenlinie 572 bedient zusätzlich die Haltestelle Welsigke. Es kommt im gesamten Linienverlauf zu geringfügigen Fahrzeitveränderungen. Auf der Stadtlinie 590 ergeben sich ebenfalls um wenige Minuten geänderte Abfahrtszeiten, um die Umsteigezeiten am Bahnhof Bad Belzig auszuweiten und die Anschlusssicherheit zu erhöhen. Alle neuen Fahrpläne finden Interessenten im Internet auf www.regiobus.pm.