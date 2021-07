„Wir haben große Defizite in unserem Ort, was Straßen und Gehege betrifft“, sagt Ragösens Ortsteilbürgermeister Ingo Haß. Der Gehweg im Kastanienwinkel ist katastrophal, noch schlimmer der Weg in der Briesener Straße. Der sogenannte Sommerweg besteht nur aus Löchern, in die halbjährlich ...