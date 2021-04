Ab dem 3. Mai kommt es zu Fahrplanänderungen. Auf der Linie 580 gibt es an Schultagen nachmittags zwei zusätzliche Fahrtenpaare zwischen Golzow und Lehnin. Die Fahrten, die bisher um 14.20 Uhr und um 16.20 ab Lehnin (Busbahnhof) nach Potsdam verkehren, starten neu um 14.02 Uhr und 16.02 Uhr in Golzow, Anger. Es besteht jeweils Anschluss von der Linie 581 von Bad Belzig.

Zusätzlicher Busverkehr zwischen Bad Belzig und Potsdam

Damit gibt es auf der Strecke Bad Belzig – Lehnin (– Werder – Potsdam) an Schultagen zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr (ab Bad Belzig) zwei Verbindungen pro Stunde statt einer. Zwischen Lehnin, Busbahnhof und Golzow, Anger verkehren zwei zusätzliche Busse um 13.40 Uhr und 15.40 Uhr. Der Baufahrplan der Linie 588 mit Umleitung zwischen Bad Belzig und Klein Glien wird aufgehoben. Ab morgen verkehrt die Linie wieder auf ihrer Stammstrecke über die B 246. Entsprechend ändern sich die Fahrzeiten.

Umleitungen wegen Baustellen und Rückverlegung von Haltestellen

Die Linien 540 und 541 werden baustellenbedingt in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Brück, Rottstock und Brück, Bahnhof umgeleitet. In Fahrtrichtung Brück Bahnhof entfällt die Bedienung der Haltestelle Brück, Goethestraße. Die Haltestelle Gömnigk, Kirche, die bislang als Ersatzhaltestelle in der Karl-Marx-Straße bedient wurde, wird zum planmäßigen Standort in der Dorfstraße an der Wendestelle verlegt. Auf den Linien 551, 553 und 586 kommt es zu geringfügigen Fahrzeitverschiebungen einzelner Fahrten. Am Freitag 14. Mai (Brückentag nach dem Himmelfahrt) verkehren alle Linien der regiobus nach dem Ferienfahrplan. Unter www.regiobus.pm sind alle aktuellen Fahrpläne zu finden.