Die Touristiker der Reiseregion Fläming warteten hoffnungsvoll auf Öffnungsperspektiven und den Startschuss für die Saison 2021. Hinter verschlossenen Türen wurden in den letzten Wochen viele neue und coronakonforme Angebote entwickelt.

Um noch mehr Menschen auf das Angebot im Fläming aufmerksam zu machen, wurde bereits ab Herbst an der Neustart-Kampagne „Fläminger Löwen“ gearbeitet. In Bewegtbild, Porträt-Texten und stimmungsvollen Bildern werden im ersten Teil vier Fläminger Persönlichkeiten und ihre Geschichten in verschiedenen Formaten und Medien erzählt, zum Beispiel auf der verbandseigenen Landingpage www.fläminger-löwen.de