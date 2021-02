Viele Schüler benötigen dringend Hilfe im Hausunterricht. Grade Kinder im Grundschulalter deren Eltern aus verschiedensten Gründen nicht helfen können, brauchen dringend Unterstützung beim Lernen, damit die Lerndefizite sich nicht vertiefen. Der CVJM Bad Belzig möchte helfen. In Kooperation mit der Geschwister-Scholl-Grundschule, die Kinder mit besonderem Hilfebedarf an den Verein vermitteln, bietet der CVJM Bad Belzig Unterstützung bei dem so genannten „Homeschooling“ an.

Anmeldung erfolgt durch die Grundschule

Kinder, die vorher durch die Schule angemeldet wurden, können jeden Tag von 9.00 bis 11.30 Uhr in die Räumlichkeiten des CVJMs, in die Straße der Einheit 46, kommen und ihre Aufgaben mit Hilfe der Mitarbeiter des CVJMs erledigen. Natürlich wird dabei auf Abstand- und Hygienereglungen geachtet. Zukünftig sollen zusätzliche Räume akquiriert werden. Schon in der ersten Woche gibt es eine enorme Nachfrage. „Diese Hilfe hätte schon viel früher angeboten werden sollen“, sagt eine Mutter, die die Unterstützung von Seiten des CVJMs in Anspruch nimmt.

Einzelbetreuung der Schüler / „Homeschooling-Paten“ gesucht