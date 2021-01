Das Postgebäude in Brück wurde im Jahr 1926 eröffnet. Bis 2001 war das Postamt dort tätig. Die historischen Veränderungen und Umbrüche wandelten dieses zentrale Gebäude der Stadt Brück mit der Eröffnung des Seminar-, Kultur- und Gästehauses im Jahr 2000 um - in einen Begegnungsort. Menschen aus vielen Orten und Ländern gehen nunmehr seit 20 Jahren ein und aus.

Die Begegnungsstätte „Alte Brücker Post“ mit ihrer Bildungs- und Kulturarbeit, Gastgeberin für Seminargruppen, Tagungen, Kunstausstellungen, Lesungen, Musikveranstaltungen und biografischen Liederabenden, Fotoausstellungen, Ausstellungen mit Kinderbuchillustrationen, Textilkunstausstellung und mehr, zieht Besucher aus dem Ort und weit darüber hinaus an. Seit 2008 finden regelmäßig Gesundheitsvorträge statt, eine dazugehörige kleine Bibliothek befindet sich weiter im Aufbau. Das Team kann voller Stolz auf das Geschaffene, Geschaffte und Bewirkte zurückblicken. Es wurden in diesem Zusammenhang auch Mikro-Sozial-Projekte und Personen mit Migrationshintergrund sowie sozial bedürftige Menschen aus dem nahen Umfeld unterstützt.

Vision des Zentrums „Mensch SEIN“ wird umgesetzt

Im Jahre 2011 konnte das benachbarte Grundstück erworben werden. Jetzt ist ausreichend Platz und Raum, um der Vision eines Zentrums „Mensch SEIN“ eine neue und breitere Basis zu geben und somit neue Projekte verwirklichen zu können.

Wo einst Briefe und Pakete versendet und verteilt wurden, wird heute mit den Angeboten von Kultur- und Bildung auch eine Botschaft gesendet. Gesellschaftliches- und politisches Engagement wird gezeigt und gelebt. Förderung von Demokratie und Menschenwürde hat sich der 2016 gegründet gemeinnützige Verein „Mensch SEIN“ auf die Fahne geschrieben.

Briefmarken sammeln und an Oberlinhaus übergeben

Ganz praktische Projekte werden auch jetzt, in diesen besonderen Zeiten umgesetzt. „Wir sammeln seit vielen Jahren Briefmarken von versendeter Post. Diese übergeben wir an das Oberlinhaus Diakonie – Werkstatt in Potsdam“, so Ricarda Müller, Vorsitzende der Mensch SEIN e.V.. Briefmarken sichern dort Arbeitsplätze. Mit der Briefmarkenspende „...leisten Sie einen sehr wichtigen Beitrag zum Erhalt von Arbeitsplätzen in den Aktiva-Werkstätten im Oberlinhaus. Derzeit bieten wir Menschen mit schwersten Behinderungen, darunter fünf Rollstuhlfahrer, eine sichere und anspruchsvolle Aufgabe“, schriebt Pfarrer Matthias Fichtenmüller, Theologischer Vorstand des Oberlinhauses.

„Helfen Sie mit! Briefmarken können jederzeit in den Briefkasten geworfen werden. Wir sammeln dann alle gemeinsam für einen sinnvollen und nützlichen Zweck. Macht mit. 364 Tage im Jahr“, so Ricarda Müller.