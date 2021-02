Am Valentinstag, 14. Februar, gibt es diesmal keine Segnung für Verliebte, sondern Gedichte über Liebespaare aus der Bibel. In den letzten Jahren lud Pfarrer Daniel Geißler am Tag der Verliebten Paare dazu ein, sich in der Kirche in Niemegk persönlich segnen zu lassen. In diesem Jahr ist dies leider nicht möglich. Stattdessen bietet der Geistliche zur Feier des Tages auf seinem Youtube-Kanal Liebesgedichte der besonderen Art.