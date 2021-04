Der in Gömnigk mit finanzieller Unterstützung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse und unter tatkräftiger Hilfe der Mitglieder des Feuerwehr- und Traditionsvereins Gömnigk-Trebitz e.V. errichtete Spielplatz am Sportplatz und der von der Stadt Brück am Osterfeuerplatz umgesetzte Spielplatz in Trebitz wurden jeweils um eine überdachte Sitzgelegenheit ergänzt.

Spielgeräte in Gömnigk 2016 nach Wünschen der Kinder beschafft

In Gömnigk wurden 2016 auf Initiative des Feuerwehr- und Traditionsvereins und in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Brück Spielgeräte im Wert von 3.500 Euro nach Wünschen der Kinder beschafft. Die Finanzierung erfolgte durch Spendenmittel der Mittelbrandenburgischen Sparkasse. Jetzt galt es, den Spielplatz auch für die begleitenden Eltern und Großeltern attraktiver zu gestalten, sodass ein wahrer Mehrgenerationen-Treffpunkt entstehen kann. Die Wahl der Vereinsmitglieder fiel auf überdachte Sitzgelegenheiten, die vor allem am Trebitzer Spielplatz mit Sicherheit auch Radtouristen des direkt vorbeiführenden Europaradwegs R1 zum Ausruhen einladen werden.

Sitzgelegenheiten in Eigenleistung aufgestellt

Die Sitzgelegenheiten wurden in Eigenleistung gestrichen, unter fachkundiger Anleitung eines Zimmermanns zusammengebaut und vor Ort aufgestellt. Das Projekt hat ein Gesamtvolumen von 4.363 Euro, welches zu 80 Prozent durch die LAG Fläming Havel e.V. gefördert wurde. Die restlichen 20 Prozent wurden in Eigenleistung durch die Mitglieder des Feuerwehr- und Traditionsverein erbracht.