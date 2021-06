Das Nahverkehrsrunternehmen regiobus Potsdam-Mittelmark lädt am Beruf des Busfahrers, 24. Juli, Interessierte ein, sich über das entsprechende Berufsbild zu informieren, auf dem großen Fahrersitz Platz zu nehmen und einen 12-Meter-Bus zu steuern. Von 10.00 bis 13.00 Uhr rollt der Fahrschulbus über das Gelände des Betriebshofes in Stahnsdorf in der Hamburger Straße 6.

Busfahrer und Ausbildungsinteressierte sind ebenfalls eingeladen

Voraussetzung für die Teilnahme ist ein gültiger Pkw- oder LKW-Führerschein. Busfahrer und Ausbildungsinteressierte sind ebenfalls eingeladen, regiobus an diesem Tagkennenzulernen. Den Gästen wird ein Rundum-Paket mit Informationen zum Unternehmen regiobus und zum Alltag seiner Fahrer und Fahrerinnen geboten – von der Betriebsführung bis zum selbständigen Fahren eines Fahrschulbusses in Begleitung eines Fahrschullehrers. Die Personalleiterin des Unternehmens Martina Druse steht für individuelle Gespräche zu den Voraussetzungen,insbesondere für den Quereinstieg sowie zu den Ausbildungs- und Arbeitskonditionen im Unternehmen zur Verfügung. Gern können bereits Bewerbungsunterlagen, wie ein Lebenslauf und (Arbeits-) Zeugniskopien mitgebracht werden.

Anmeldungen für den Probiertag ab sofort

Ziel der regiobus ist es, mehr Menschen für den Beruf des Busfahrers und der Busfahrerin bei regiobus zu begeistern. Bei vorangegangenen Probiertagen gelang dies gut. Der Bedarf an neuen Kollegen ist weiterhin groß. Ein kleiner Imbiss sorgt für die Stärkung der Gäste und lädt zum lockeren Austausch untereinander ein.