Das Frauen-Vokal-Ensemble aus dem Hohen Fläming möchte sein Publikum wieder mit vierstimmigen weihnachtlichen Liedern aus den verschiedensten Zeiten und Ländern beglücken. Da das traditionelle jährliche Weihnachtskonzert leider in diesem Jahr nicht in lokalen Dorfkirchen oder in Mal’s Scheune stattfinden kann, wird es live aus Studio Wiesenburg gestreamt.

Verschiedene Kanäle stehen zur Auswahl

www.youtube.com/fläming kanal; Special Guest ist der Musiker Sebastian David, der das Konzert mit Instrumenten bereichert. Zum Anschauen kann man einen von drei Online-Kanälen auswählen: www.flaeming-bewegt.de www.facebook.com/flaemingbewegt . Auf diese Weise möchte DonnaLiedchen dem Publikum ein wenig weihnachtliche Scheunen-Stimmung ins Zuhause bringen!

Neue CD aufgenommen

Als Weihnachtsgeschenk ist eine professionell aufgenommene CD der Sängerinnen aus dem Fläming wärmstens zu empfehlen: DonnaLiedchen „Oh Wiese, Wiese!“ – 15 Lieder in zehn Sprachen und mit vier Stimmen, in einer für das Ensemble typischen Mischung von internationaler Folklore, Klassik und Gospel. Bestellen können Musikfreunde die CD zum Preis von 15 Euro per Mail an donnaliedchen@gmx.de.