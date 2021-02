Wiesenburgs Jugendkoordinatorin Friederike Schmidt fragt: „Hast du ein Auge für Fotografie? Machst du gerne Fotos von dir und deiner Umgebung? Dann mach‘ beim Fotowettbewerb mit! Wir suchen das spannendste Foto von unserer schönen Gegend. Ob Grubo, Reetz oder Wiesenburg ist ganz egal. Zeig‘ uns deine Lieblingsecke, den schönsten Ausblick oder einen ganz besonderen Blickwinkel auf unsere Heimat.“

Eine Jury wählt das beste Foto

Fotografin Anne Büstrin, Gemeindevertreterin und Künstlerin Ute Paulmann-Boll und Jugendkoordinatorin Friederike Schmidt bilden die Jury und wählen das beste Foto aus. Der Preis für das Gewinnerfoto ist die kostenlose Teilnahme an einem Fotografie-Workshop mit Anne Büstrin in den Herbstferien 2021.

Teilnahmebedingungen am Fotowettbewerb

Sendet eure Fotos mit einer kurzen Beschreibung und persönlichen Informationen (Name, Alter und Kontaktdaten) digital an juko.gemeinde@wiesenburg/mark.de oder per What’sApp an 015207529404. Einsendeschluss ist der 28. Februar.