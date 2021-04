Gesucht werden für das Fotowettbewerb für den Heimatkalender in diesem Jahr „Heitere Augenblicke“. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hat die VR-Bank Fläming lange überlegt, welches Motto sie ihrem diesjährigen Wettbewerb gibt.

Schöne Momente oder Augenblicke im Bild festgehalten

„Wir sind davon überzeugt, dass es auch in Zeiten von Corona viele schöne Momente oder Augenblicke im Leben von uns Menschen gibt, die einen aufbauen und mit deren Beschäftigung man sein Herz erfreuen kann,“ so Doreen Jannek, Pressesprecherin der VR-Bank. Daher werden in diesem Jahr die „Heiteren Augenblicke“ gesucht.

Jedes Jahr entsteht aus den eingereichten Bildern von Hobbyfotografen ein Jahreskalender, den die Bank dann kostenfrei an ihre Kunden herausgibt. Der Heimatkalender hat Platz für 15 Motive. Neben dem Titelbild gibt es 14 Kalenderblätter, da der November und Dezember 2021 ebenfalls integriert werden.

Hobbyfotografen können sich mit drei Bildern beteiligen