Weiterer Aufschwung für die Spargelstadt Beelitz: Der Bauherr KW-Development will auf den bislang unbebauten Grundstücken im Ahornweg/Am Lindensteg vor den Toren von Berlin insgesamt 206 Wohneinheiten aufgeteilt auf sieben Wohnhäuser, acht Doppelhaushälften und 58 Reihenhäuser realisieren. Diese wurden nach dem Vorbild eines landwirtschaftlichen Bauernhofs als Vierseithöfe entworfen, bei denen die Gebäude um vier gemeinschaftlich nutzbare Freiflächen errichtet werden. Insgesamt entstehen so zirka 18.000 m² Wohnfläche. Im Mai hat der Landkreis Potsdam-Mittelmark die Baugenehmigung ausgesprochen. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen und werden aufgeteilt in drei Bauabschnitten rund 18 Monate andauern.

Entwicklung Beelitz-Heilstätten auch von KW-Development vorangebracht

Das neue Wohnquartier profitiert auch von der Entwicklung des benachbarten Quadranten C des Ortes Beelitz-Heilstätten, die ebenfalls von der KW-Development umgesetzt wird. Hier entstehen nicht nur neue Wohneinheiten für rund 3.500 Einwohner, sondern auch ein Supermarkt, ein Ärztehaus, eine Grundschule sowie eine Kita. „Unser Projekt rund um die Ahornhöfe ist eine weitere Ergänzung des Wohnungsangebotes in der Spargelstadt Beelitz, in der schon heute mehr Menschen arbeiten als wohnen. Im Ortsteil Beelitz-Heilstätten entwickeln wir in einem ersten Schritt bereits 250 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und 400 Einfamilien-, Reihen- und Doppelhäuser. Durch die Ahornhöfe können wir das Wohnangebot noch erweitern und wollen durch die Anordnung der Höfe und Gebäude auch das gemeinschaftliche Miteinander der neuen Nachbarschaft stärken“, erklärt Kretzschmar und ergänzt: „Unser Projekt richtet sich auch an die zahlreichen Beschäftigten am Standort, die hier bisher keine freien Wohnungen finden können.“

Ahornhöfe in der Natur und nur zwei Minuten vom Bahnhof Beelitz entfernt

Die Ahornhöfe entstehen direkt am Rand eines weitläufigen Waldgebiets und bieten damit Natur pur in unmittelbarer Umgebung. Zugleich ist die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr hervorragend, da der Bahnhof Beelitz nur zwei Gehminuten entfernt liegt. Und auch die Verkehrsanbindung ist mit der nahegelegenen Bundesautobahn 9 ideal. Die Landeshauptstadt Potsdam ist in 20 Minuten und die Berlin-City West sowie der neue Hauptstadtflughafen BER in 30 Minuten zu erreichen.