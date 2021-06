In der Nacht von Sonnabend, 26. Juni, zu Sonntag, 27. Juni, erstachen Unbekannte die Reifen an mehreren Fahrzeugen, die in der Birkenstraße in Borkwalde geparkt waren. Außerdem wird nach den derzeitigen Ermittlungen davon ausgegangen, dass der oder die Täter auch ein vor Ort befindliches Fahrrad entwendete, um sich mit diesem im Anschluss vom Tatort zu entfernen.

Die Polizei sucht Zeugen