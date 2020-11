Blätterdruck: Pia, Tristan (beide 8), Pauline und Bruno (beide 12, v.l.) von der Käthe-Kollwitz-Grundschule mit Kunstlehrerin Silvia Wischeropp geben am Freitag Weihnachtskarten in der Tourist-Information in Bad Freienwalde ab. Sie werden dort zugunsten der Schule verkauft. © Foto: Steffen Göttmann