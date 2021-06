Neue Chefin: Sabrina Werner (41) aus Wriezen ist seit 8. März 2021 Schulleiterin der Erna-und-Kurt-Kretschmann-Oberschule in Bad Freienwalde steht am Schulteich, einem der wenigen grünen Plätze auf dem Schulhof, an dem kein Beton zu sehen ist. © Foto: Steffen Göttmann