In der Wohnstätte „Trockendock“ in Wriezen sind mindestens fünf Personen, davon eine Mitarbeiterin an Corona erkrankt. Das hat am Sonnabend Martin Zander, Einrichtungsleiter und Geschäftsführer der Wohnstätte Wriezen „Trockendock“, mitgeteilt. Im Sonnenburger Weg in Wriezen bietet die G...