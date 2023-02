Die Fachklinik und Moorbad Bad Freienwalde gehört wie Krankenhäuser in Strausberg, Wriezen und Seelow der Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH des Landkreises MOL an. Als am 1. Februar die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen aufgehoben wurden, lockeren die Krankenhäuser ihre Corona-Vorschriften und...