Im Seniorenzentrum der Stephanus-Stiftung, in dem am Montag zehn Bewohnerinnen und Bewohner per Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, werden nun bei allen 70 Bewohnern sowie den 70 Mitarbeitenden PCR-Tests durchgeführt. „Diese Tests machen wir selbst, da das Gesundheitsamt...