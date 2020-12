Im Seniorenzentrum der Stephanus-Stiftung in Bad Freienwalde sind zehn Bewohnerinnen und Bewohner per Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet werden. Die Einrichtung ist nun geschlossen, teilt Jörg Pankow, Leiter des Seniorenheims, mit. Am vergangenen Mittwoch, 9. Dezember, sei ein Bewohne...