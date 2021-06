Bis kurz vorm Beginn des Kinderfestes war am Samstag unklar, wo selbiges steigen soll – in und an der Feuerwehr oder am Sportplatz? Als der Regen am Nachmittag aufhörte, entschied Alttrebbins Ortswehrführer Henri Mandke spontan: Wir feiern am Sportplatz. Und: Das große Feuer wird entzündet.

