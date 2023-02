Bei einem Einbruch in das Gebäude einer öffentlichen Verwaltung in Bad Freienwalde haben Unbekannte offensichtlich mehr Schaden angerichtet als sie wirklich erbeutet haben. Die Tat passierte bereits in der Nacht zum 8. Februar im Stadtzentrum von Bad Freienwalde.

Das Ziel der Einbrecher waren die R...