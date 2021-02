Es ruckt und kracht und dann setzt sich das Eis in Richtung Norden in Bewegung. Genau in den Moment, als Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Bündnis 90/Die Grünen) und Gernot Schmidt (SPD) am Oderdeich das Eisfeld hinter Hohensaaten besichtigen wollen, geht es los. Dabei ist das eigentlich ein...