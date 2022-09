„Wir bekommen in diesem Herbst noch Braukohlebriketts, aber wir wissen nicht wann und zu welchem Preis“ Das ist die einschlägige Antwort, die Kunden in Bad Freienwalde bei Discountern und in Baumärkten erhalten. Bei Brennstoffhändlern sieht die Situation nicht anders aus. Es gibt Wartelisten,...