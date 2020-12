Die meisten Kunden kommen gleich früh vorbei. Immer ab 8 Uhr ist in der Adventszeit an den Sonnabenden der Hofladen der „Goldenen Kartoffel“ in Prötzel geöffnet. Geschlossen wird zwar erst am späten Mittag, doch wer die ganze Bandbreite der Angebote frisch aus dem Backofen haben möchte, d...