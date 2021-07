Dächer aus Holzschindeln sind in Ostbrandenburg eher selten. Das denkmalgeschützte 1946 vom DDR-Naturschutznestor Kurt Kretschmann (1914-2007) errichtete Blockhaus am Dr.-Max-Kienitz-Weg in Bad Freienwalde ist eines der seltenen Exemplare in der Region, das mit Holzschindeln gedeckt ist. Diese waren jetzt so verwittert, dass das Dach nicht mehr dicht war, und eine neue Eindeckung benötigte. Als die Stadt Bad Freienwalde als Eigentümerin den A...