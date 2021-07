Aus noch ungeklärter Ursache ist in der Nacht zum Sonntag (18. Juli) ein Feuer im Energiespeicher eines Solarkraftwerks am Flugplatz Neuhardenberg ausgebrochen. Die Feuerwehr Neuhardenberg sei um 0.20 Uhr alarmiert worden, sagte Kreisbrandmeister Sebastian Nestroy. Die Feuerwehr Altfriedland sei in...