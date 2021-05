Schön, aber dreckig! So sehen Kinder ihre Heimatstadt Bad Freienwalde. Die Minikurdirektoren, drei Mädchen und zwei Jungen der Klassen 3 bis 5 der Käthe-Kollwitz-Grundschule in Bad Freienwalde, schauen sich die Stadt aus ihrer Sicht an. Sie geben ihr gute, aber auch ein paar schlechte Noten. „W...