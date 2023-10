Die Leitung des „Hauses sozialer Integration“ (HSI) hat am Freitag, 13. Oktober, darüber informiert, dass der Träger die Kita „Zwergenland“ in Bralitz bei Bad Freienwalde zum 1. September 2024 schließt. „Die wesentlichen Gründe liegen in dem für eine Kindertagesstätte schwierigen Geb...