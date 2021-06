Die Sehnsucht nach kulturellen Veranstaltungen ist groß. Am Wochenende fanden mit Lesungen, dem Liederlauschen im Theater am Rand und einem Konzert in der Freilichtbühne Wriezen die ersten Versuche statt, wieder anzuknüpfen an das große Angebot, dass die Region vor der Corona-Zeit bereit hielt. ...