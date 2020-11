In dem alten, rundherum verwilderten, von Bäumen, Autos, Fahrrädern und Baumaterial umstellten Bahnhofsgebäude in Falkenberg findet sich das Paradies. Es beherbergt ganze Wälder und Seen, exotische Vögel, Zebras und andere Tiere, Menschen und Tier-Menschen. In vielen verschiedenen Ausführungen...