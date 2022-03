Am Dienstag (08.03.) betraten drei Männer den Aldi Nord in der Heinrich-Lehmpuhl-Straße in Wriezen , Landkreis Märkisch-Oderland . Wie die Mitarbeiter des Discounters bald feststellen mussten, war das Trio mit kriminellen Absichten gekommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Denn die Männer p...