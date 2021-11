Zwei Mitglieder einer Familie – und zwischen ihnen liegen über 100 Jahre. Und nur wenige Treppenstufen: Denn in drei Generationen lebt die Familie in Güstebieser Loose in der Gemeinde Neulewin unter einem Dach zusammen. Uroma, Oma und Opa unten im Haus und die junge Familie in der oberen Etage. ...