„Ich freue mich, dass sich in der Stadtverwaltung nach den Diskussionen in den Ausschüssen etwas bewegt“, sagt Katja Göcke. Die fraktionslose Stadtverordnete in Bad Freienwalde hat sich von Anfang an dafür eingesetzt, dass alle städtischen Schulen kommendes Jahr gleichzeitig verkabelt werden...