Andreas Mundt vom Wasser- und Bodenverband (WBV) Stöbber-Erpe hatte diesmal keinen leichten Stand. Bei der alljährlichen Grabenschau in Prötzel sind zwar schon in der Vergangenheit diverse Probleme zur Sprache gekommen. Auch die Aktivitäten des Bibers sind in diesem Zusammenhang keineswegs neu. ...