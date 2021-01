Lea Behring mag die Hügel und Seen des Leuenberger Höhenlandes, den Bauernhof ihres Vaters, und dass ihr Großvater dort schon Apfelbäume pflanzte.Obwohl sie inzwischen für ihr Psychologie-Studium nach Greifswald gezogen ist, ist das „die Landschaft, in der ich mich am meisten zu Hause fühle....