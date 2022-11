Hermann Winking ist außer sich. Der Bad Freienwalder steigt regelmäßig um 9.59 Uhr am Fontaneplatz in den Stadtbus der Linie 877. Der Bus sei pünktlich, eigentlich wie immer, wenn ihm nicht die Verkehrsinfrastruktur der Stadt, wie so häufig in letzter Zeit, einen Strich durch die Rechnung macht...