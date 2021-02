Das Thema Photovoltaik kommt in der Gemeinde Reichenow-Möglin noch einmal auf den Tisch. Wie es in der jüngsten Gemeinderatssitzung hieß, sei die Lindhorst-Gruppe an die Gemeinde herangetreten, um neue Planungen zu einer PV-Anlage abzustimmen.Diskussion mit Anwohnern gewolltDazu sagt Alexander Q...