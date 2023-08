Ein 65 Jahre alter Mann aus Kurstadt hat am 24. August gegen 23 Uhr den Flur eines Mehrfamilienhauses in der Königstraße in Bad Freienwalde betreten, als er von zwei noch unbekannten Männern angesprochen wurde.

Wie die Polizei am 25. August berichtet, fragten sie ihn nach dem Weg zur nahe gelegenen Freilichtbühne, verhielten sich dabei aber so merkwürdig, dass der er Verdacht schöpfte und schnell die Tür vor ihnen verriegeln wollte. Doch das Duo erkannte seine Absicht und schlug plötzlich auf ihn ein.

Räuber um die 20 Jahre alt und Deutsche

Als der 65-Jährige dann am Boden lag, stahlen sie sein Mobiltelefon und einen blauen Rucksack. In dem Rucksack befand sich auch das Portemonnaie des Opfers. Zeugen beobachteten kurz darauf, wie zwei dunkel gekleidete junge Männer in Richtung Freilichtbühne rannten.