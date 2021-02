Anastasia wurde von ihrem Mann Oliver vorgeschlagen. Die 26-Jährige ist in der Ukraine geboren und wohnt seit 2017 mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Sohn Emil in Gartz/Oder zusammen. Anastasia hat 2018 ihr Tourismusstudium in Stettin beendet und arbeitet seitdem auch dort. „Ihre Hobbys sind Fotografie, Sprachen - sie spricht russisch, ukrainisch, englisch, polnisch und deutsch - sowie Joggen und Radfahren“, schreibt ihr Mann.

Wer sich bewerben möchte, schickt einfach eine Mail an sbb@moz.de. Alles Wichtige zur Aktion gibt es auf einer Themenseite.