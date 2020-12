22 Landwirte aus dem Kreis Märkisch-Oderland fuhren am 05.12.2020 mit ihren festlich beleuchteten Traktoren nach Wriezen, Altranft und Bad Freienwalde und verteilten Süßigkeiten an Kinder und Erwachsene. Initiator Tino Schaub wollte ein kleines Adventswunder vollbringen, was ihm und seinen Mitstreitern auch gelang. Hier Fotos vom Schützenplatz in Wriezen. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt