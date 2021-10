Einbrecher haben sich Zutritt zum Kulturhaus Kruge in der Apfelallee verschafft. Wie die Polizei erst am 18. Oktober mitgeteilt hat, war die Tat am 15. Oktober festgestellt worden. Ob ihnen dabei auch etwas in die Hände fiel, sei bei der Anzeigenaufnahme noch nicht zu ermitteln gewesen, teilte die ...